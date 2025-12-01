Deux jeunes femmes ont été percutées après être sorties de leur voiture immobilisée sur l’A7, dimanche soir près de Saint-Fons. L’une est décédée, l’autre a été hospitalisée dans un état critique.

Un grave accident s’est produit dimanche vers 23 heures sur l’autoroute A7, dans le sens Lyon–Marseille. Selon nos confrères du Progrès, une voiture aurait effectué un aquaplaning avant de s’immobiliser sur les voies. Les deux occupantes, âgées de 27 et 25 ans, seraient alors sorties du véhicule lorsqu’un autre automobiliste les a percutées.

La jeune femme de 27 ans, en arrêt cardio-respiratoire, n’a pas pu être sauvée. L’autre victime a été transportée en urgence absolue. Pompiers et policiers ont sécurisé les lieux et engagé les premières investigations pour éclaircir les circonstances du drame.