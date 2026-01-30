Actualité
Travaux sur les routes du Rhône : des perturbations prévues début février

  • par La Rédaction

    • Le Département du Rhône lance plusieurs chantiers du 2 au 8 février afin d’améliorer la sécurité et les conditions de circulation. Des perturbations sont à prévoir sur certains axes.

    Dans le cadre de son programme d’entretien du réseau routier, le Département du Rhône mènera plusieurs opérations du 2 au 8 février 2026. À Saint-Vincent-de-Reins, des travaux d’abattage d’arbres morts auront lieu du 2 au 4 février sur la RD10, entraînant la mise en place d’une circulation alternée par feux. Le montant de l’intervention s’élève à 11 321 euros.

    À Gleizé, sur la RD20, des travaux réalisés par ENEDIS sont programmés du 4 au 6 février. Ils nécessiteront une interruption totale de la circulation pendant une journée. Ces chantiers visent à garantir la sécurité des usagers et à améliorer les mobilités sur l’ensemble du territoire rhodanien.

    Faire défiler vers le haut