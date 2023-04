Métropole de Lyon : des activités sportives gratuites pendant les vacances de Pâques

La Métropole de Lyon en lien avec les associations sportives propose de nombreux animations sportives du 11 au 21 avril aux écoliers en vacances.

Pour défouler les enfants en vacances, la Métropole de Lyon propose un programme sportif et gratuit. L’objectif est de permettre aux enfants de 3 à 18 ans d’essayer un panel de sports riches et variés (escrime, rugby, BMX..), encadrés par des éducateurs et éducatrices.

Toujours la possibilité de s’inscrire

Dans l'agglomération, les parcs métropolitains de Parilly et Lacroix-Laval ainsi que Meyzieu, Villeurbanne, Dardilly ou encore Lyon 6 accueilleront les jeunes. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 13 mars et il reste encore quelques places.

Lors des vacances de printemps 2022, plus de 6 000 jeunes avaient participé aux activités proposées et près de 24 000 jeunes étaient présents pour celles de l’été.