À Lyon, les toits de Fourvière au rythme de la musique électronique le 27 avril

Des DJs et des artistes vont mixer sur les toits de la Basilique Notre-Dame de Fourvière jeudi 27 avril à Lyon.

Les toits de la Basilique Notre-Dame de Fourvière vont devenir le théâtre d'une expérience immersive où des DJs sont invités à mixer jeudi 27 avril prochain à Lyon. À tour de rôle, les cinq artistes vont réaliser leur set, entre 17h et 22h. Le public profitera de la performance sur la place Saint-Jean, où un système son et des écrans géants diffuseront les images des artistes, perchés au sommet de l'une des tours de la Basilique.

Allier patrimoine et musiques électroniques

La jeune association Quai de Saône, co-présidée par trois Lyonnais, Lise, Joffrey et Renaud, tous âgés de la vingtaine, s'est lancée dans un projet fou depuis plus de deux ans maintenant, dans l'optique d'associer deux milieux : le patrimoine de la ville de Lyon et la culture musicale. "L'idée est de faire un contraste entre la musique émergente avec la techno et la mettre en lumière dans un site culturel aussi important que Fourvière" assure Renaud Capel, co-président de l'association.

Avec le soutien et l'accord de la Fondation Fourvière, cet événement permet de "promouvoir un message culturel assez fort de Lyon", mais aussi de diversifier les activités de la Basilique : "Ce projet montre que Fourvière n'est pas seulement un lieu de recueil et de culte, mais qu'elle peut accueillir toutes les formes culturelles tout en la mettant en lumière", affirme la Fondation Fourvière.

Des artistes de la scène locale émergente

Techno et Rap seront les maîtres mots de la programmation de l'événement. En introduction de l'événement, un DJ amateur lyonnais, aura l'occasion de mixer son set pendant 30 minutes, un set qui sera voté et choisi par les Lyonnais. La DJ résidente au Sucre, Bernadette, poursuivra la soirée dans une ambiance techno et house. Les deux artistes lyonnais Gab et El Bobby enchaîneront sur une note de Rap.

En clôture du spectacle, l'association met les bouchées doubles avec les deux artistes de techno plus pointue, Soraä et Kangaroo, accompagnés d'un "mapping" diffusé sur l'une des tours de la Basilique. La vidéo créée par le street-artiste Golem sera projetée de manière à accompagner le travail du DJ.