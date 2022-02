Métropole de Lyon : alcoolisé, un chauffard roule à contresens sur l'A43 et provoque un accident

Un conducteur a refusé de se soumettre à la police après avoir percuté plusieurs véhicules dimanche matin. Dans une course poursuite, le chauffard a provoqué un accident sur l’autoroute à Bron, alors qu'il était à contresens.

Dimanche 6 février, peu après 7 heures du matin, un automobiliste a heurté plusieurs véhicules stationnées sur la Presqu’île de Lyon. Alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants, l'homme a été aperçu dans le 2e arrondissement par les forces de l'ordre et a préféré prendre la fuite en direction de l'Est lyonnais.

Un homme légèrement blessé

Durant la course poursuite, le chauffard s'est engagé à contresens sur l'A43 au niveau de Bron. Il a d'ailleurs percuté un autre véhicule qui arrivait en face de lui. Selon nos confrères du Progrès , le second conducteur n'a été que légèrement blessé après le choc. Quant au chauffard, il a tenté de prendre la fuite à pied et a été rapidement rattrapé par la police. Le suspect, originaire de Vénissieux, a a été placé en garde à vue et sera présenté au parquet de Lyon dans les prochaines heures.