L’A43 coupée dans les deux sens après un accident de bétaillère

Un grave accident de poids-lourd survenu peu après minuit continue de perturber le trafic sur l’A43 ce mercredi matin. L’autoroute est coupée à la circulation au niveau de Saint-Laurent-de-Mure.

Il était un peu plus de minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, lorsqu’une bétaillère transportant une cinquantaine de bovins a fait une sortie de route sur l’A43, terminant sa course dans une pile de pont. D’après des informations rapportées par nos confrères du Progrès, de nombreux animaux ont été blessés dans l’accident. Un certain nombre de bêtes ont dû être euthanasiées sur place par les services vétérinaires.

Ce mercredi matin, peu après 7h30, le trafic était encore interrompu dans les deux sens de circulation entre le diffuseur n°4 de Bron et le péage de Saint-Quentin-Fallavier, l’accident étant survenu au niveau de Saint-Laurent-de-Mure. L’accès à l’A432 est également fermé dans ce secteur.