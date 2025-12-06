Actualité
Perspective du futur village d’entreprises à Bron. (@XXL)
Article payant

Porte des Alpes : un dilemme entre logement et développement économique

  • par Paul Terra

    • Lyon Capitale  poursuit son tour d’horizon des 14 circonscriptions métropolitaines. Dans l’Est lyonnais, la droite veut consolider ses victoires de 2014 et 2020 pour faire d’un ancien bastion socialiste son nouveau fief.

    Les enjeux du territoire

    Une identité à (re)définir

    Porte des Alpes ne fait pas partie des circonscriptions clés où devrait se décider l’identité du prochain président de la Métropole. La gauche n’a que peu de rêves de conquête sur ce territoire qui lui a pourtant longtemps été favorable. Elle ne gère actuellement aucune des communes de la circonscription et ne nourrit qu’un vague espoir de reconquête à Bron. L’Est lyonnais a vu sa population changer au cours des trente dernières années en absorbant une grande partie de la poussée démographique de l’agglomération avec une croissance de près de 2 % par an sur la période 2010-2020. “Nous avons répondu à une aspiration de la population notamment sur la sécurité. Les communes de l’Est lyonnais qui sont encore dirigées par la gauche ne montrent pas les mêmes signes de sécurité et d’apaisement que les nôtres”, analyse Gilles Gascon, maire LR de Saint-Priest. À Bron comme à Saint-Priest, la sécurité reste un enjeu mais il épouse mal les compétences de la Métropole de Lyon. La campagne se jouera sur d’autres thèmes. Porte des Alpes est une circonscription clé pour l’avenir de l’agglomération. Le développement du territoire est annoncé par les urbanistes à l’Est, là où les réserves foncières sont plus nombreuses qu’à Lyon.

    Il vous reste 75 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    La Région accorde 600 000 euros au projet du futur pôle de tennis de Mions
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant Porte des Alpes : un dilemme entre logement et développement économique 07:00
    La Région accorde 600 000 euros au projet du futur pôle de tennis de Mions 05/12/25
    Agents Médialys TCL
    Fête des Lumières : 164 agents en insertion professionnelle déployés sur le réseau TCL 05/12/25
    Voie Lyonnaise 7 carrefour montée de la boucle
    Les aménagements de la Voie Lyonnaise 7 touchent à leur fin dans la montée de la Boucle 05/12/25
    Rosalia
    La chanteuse espagnole Rosalia débutera sa tournée internationale à Lyon 05/12/25
    d'heure en heure
    Deux premiers lots de la ZAC du Vallon de Saint-Genis-Laval ont été attribués 05/12/25
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine 05/12/25
    PAF Police aux frontières
    Lyon : 4 400 personnes contrôlées lors d'une opération de police dans le 2e arrondissement 05/12/25
    Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ? 05/12/25
    Une statue à l'effigie du colonel Arnaud Beltrame inaugurée dans un lycée de Meyzieu 05/12/25
    Article payant Lyon : Netflix va-t-elle privatiser la Fête des lumières ? 05/12/25
    Périmètre piéton, circulation... Ce que les Lyonnais doivent savoir pendant la Fête des Lumières 05/12/25
    Fête des Lumières : la soirée de répétition, le "vrai" jour des Lyonnais ? 05/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut