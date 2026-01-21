Métropole de Lyon : 11 associations présentent leur plan citoyen pour encourager et sécuriser la pratique du vélo

Onze associations d’usagers du vélo présentaient ce mercredi 21 janvier leur plan citoyen pour favoriser et sécuriser la pratique du vélo et de la marche dans la métropole lyonnaise.

Alors que les propositions de campagne concernant les mobilités à Lyon et dans sa métropole se multiplient ces dernières semaines, les usagers du vélo comptent aussi faire entendre leur voix. Ce mercredi 21 janvier, onze associations de cyclistes et de piétons étaient réunies au sein du bistrot Vélcroc, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour présenter leur grand plan citoyen, pensé pour accompagner, promouvoir et sécuriser la pratique du vélo dans la métropole lyonnaise. Conçu grâce au travail collectif des 8 000 adhérents et de 145 entreprises, ce plan s'adresse avant tout aux candidats des prochaines élections municipales et métropolitaines afin de "nourrir" leur programme.

Lire aussi : TEOL, tramway à Caluire et Rillieux... Le plan de Bruno Bernard pour les transports en commun

Développer les infrastructures et mieux accompagner les usagers

Alors que le trafic à vélo dans l’agglomération lyonnaise a connu un boum de fréquentation de 70 % entre 2019 et 2024, la qualité "n’est pas encore au rendez-vous" et "beaucoup reste à faire", notamment en périphérie, a tout d’abord souligné Mélodie Cros-Ferréol, co-présidente de l’association la Ville à Vélo. Parmi la cinquantaine de propositions faites pour pallier ce manque, les principales ont été présentées ce mercredi. D’abord, du côté des infrastructures. Les associations souhaitent par exemple la création de "magistrales piétonnes", jugées "plus confortables", dans chaque arrondissement et commune, et de 100 km de nouvelles pistes cyclables sur l’ensemble du territoire. Ces infrastructures seraient ainsi accompagnées par le réseau de Voies Lyonnaises, dont la fin des travaux est également attendue pour "boucher les trous", notamment en périphérie, et atteindre à terme les 100 km de voirie. Les associations estiment par ailleurs nécessaire l’installation de nouvelles places de stationnement en première et deuxième couronnes.

Mélodie Cros-Ferréol, co-présidente de l’association la Ville à Vélo, présente le plan citoyen Marche et Vélo. (CM)

Avec un objectif affiché de 6 trajets sur 10 réalisés à pied ou à vélo à "l’horizon 2032", contre "moins de 50 % aujourd’hui", les associations jugent indispensable d’accompagner les cyclistes dans leur pratique. Elles proposent ainsi de former 5 000 personnes par an (elles étaient 2 000 en 2025), grâce au développement des vélo-écoles, à l’image de celles implantées dans les parcs de la Tête d’Or et à Parilly, des espaces de pratiques et de flottes de vélos. Françoise Chevalier, coprésidente de la Maison du Vélo, a indiqué ce mercredi qu’un espace de pratique par circonscription métropolitaine serait idéal, mais que le manque de place reste encore un gros frein". "On pense vraiment ce projet comme un enjeu de sécurité routière et de bonne cohabitation sur les routes", a-t-elle encore ajouté. Les associations attendent également un soutien renforcé à la cyclo-logistique pour atteindre les 25 % de livraisons réalisées à vélo d’ici la fin du prochain mandat.

Lire aussi : La Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines à poursuivre les Voies Lyonnaises

Diversification de l’offre Vélo'v

Aux côtés des autres représentants, Perrine Segura, coordinatrice de la CLAVette, a également plaidé pour une plus grande diversification de l’offre Vélo'v. Concrètement, cela se matérialiserait par la mise en place de plusieurs modalités de location d’accessoires, un dispositif de prêt gratuit et de tarifs sociaux. Les associations demandent également la pérennisation des 26 ateliers vélo déjà existants dans la métropole, mais aussi leur développement dans les quartiers prioritaires. L'enveloppe allouée passerait ainsi de 150 000 euros à 250 000 euros.

Ainsi, pour réaliser "l’alliance" entre les vélos et la marche, la prévention est aussi "essentielle", a rappelé Martin Vericel, coordinateur de La Poursuite et Univoyage. Multiplier les campagnes de prévention et d’informations, ainsi que les contrôles sur les zones les plus accidentogènes serait donc l’un des éléments à prioriser par les futurs élus. Dans cette optique, les associations plaident pour un abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h dans toute les communes de la métropole. Reste désormais à voir si les candidats répondront favorablement ou non à ce plan citoyen. "Certains candidats ont déjà été contactés et le livret sera renvoyé. Il y a un intérêt de leur part, mais si on voit un manque de propositions, on n’hésitera pas à les challenger", a finalement lancé Mélodie Cros-Ferréol.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : une nouvelle aide déployée pour les artisans souhaitant investir dans un vélo-cargo