Actualité
Vélo cargo livraison
2 millions de colis ont été livrés par vélos-cargos depuis 2021 à Lyon.

Auvergne-Rhône-Alpes : une nouvelle aide déployée pour les artisans souhaitant investir dans un vélo-cargo

  • par Loane Carpano

    • Jusqu'à 2 000 euros d'aides, pourront être demandés par certains artisans rhonalpins souhaitant investir dans un vélo-cargo ou une remorque. Lyon Capitale vous explique.

    Afin d'encourager les artisans à adopter des solutions de déplacement plus sobres, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes déploie une nouvelle aide financière. Pouvant atteindre 2 000 euros, cette aide portera sur l'achat neuf de vélos-cargos à deux ou trois roues, ainsi que sur les remorques de transport destinées à un usage professionnel.

    Comment ça marche ?

    Le programme s'adresse aux entreprises artisanales implantées dans les zones couvertes par un PPA (plan de protection de l'atmosphère), à savoir : Grenoble Alpes Dauphiné, l'Agglomération lyonnaise, la Vallée de l'Arve, l'Agglomération clermontoise et Loire-Forez Agglomération. Sont éligibles les entreprises inscrites au Répertoire National des Entreprises avec la mention "artisanale" ou "artisanale réglementée". A noter qu'une seule demande pourra être effectuée par entreprise.

    Si les projets répondent bien aux objectifs, un soutien financier pouvant atteindre 50% du montant de l'investissement, dans la limite de 2 000 euros pour un vélo-cargo ou une remorque à assistance électrique et 1 000 euros pour un équipement sans assistance, pourra être attribué.

    La demande d'aide s'effectue entièrement en ligne. Toute personne éligible intéressée a jusqu'au 31 décembre 2027 pour déposer son dossier.

    Lire aussi : La Métropole de Lyon aide les commerçants à verdir leur logistique du dernier kilomètre

    à lire également
    Tiffany joncour
    Métropole de Lyon : le RN promet un fonds de 100 millions d'euros pour les collèges

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tiffany joncour
    Métropole de Lyon : le RN promet un fonds de 100 millions d'euros pour les collèges 15:44
    Vélo cargo livraison
    Auvergne-Rhône-Alpes : une nouvelle aide déployée pour les artisans souhaitant investir dans un vélo-cargo 15:05
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 16 au 18 janvier 14:22
    Accident mortel sur l’A46 au sud de Lyon, un poids lourd et un fourgon impliqués 13:44
    Musique classique : le clavecin en Rondeau’vision 13:06
    d'heure en heure
    Des travaux d'élagage sur la RD138 à Saint-Cyr-sur-le-Rhône 12:10
    Lyon : le métro B en partie à l'arrêt toute la journée 12:01
    Lyon : le festival de rap Hypnotize n'aura pas lieu cette année 11:35
    Fête des Lumières de Lyon : un artiste condamné pour avoir été favorisé lors de l'édition 2018 10:44
    Station Vélo'v @Hugo LAUBEPIN
    Où en est l'installation des 33 nouvelles stations Vélo'v dans la métropole de Lyon ? 10:11
    musée Lugdunum visiteurs
    Lyon : le musée Lugdunum participera pour la première fois aux "Nuits de la lecture" 09:40
    ZFE
    Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce vendredi à Lyon 09:08
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance pluie-inondations 08:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut