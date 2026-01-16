2 millions de colis ont été livrés par vélos-cargos depuis 2021 à Lyon.

Jusqu'à 2 000 euros d'aides, pourront être demandés par certains artisans rhonalpins souhaitant investir dans un vélo-cargo ou une remorque. Lyon Capitale vous explique.

Afin d'encourager les artisans à adopter des solutions de déplacement plus sobres, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes déploie une nouvelle aide financière. Pouvant atteindre 2 000 euros, cette aide portera sur l'achat neuf de vélos-cargos à deux ou trois roues, ainsi que sur les remorques de transport destinées à un usage professionnel.

Comment ça marche ?

Le programme s'adresse aux entreprises artisanales implantées dans les zones couvertes par un PPA (plan de protection de l'atmosphère), à savoir : Grenoble Alpes Dauphiné, l'Agglomération lyonnaise, la Vallée de l'Arve, l'Agglomération clermontoise et Loire-Forez Agglomération. Sont éligibles les entreprises inscrites au Répertoire National des Entreprises avec la mention "artisanale" ou "artisanale réglementée". A noter qu'une seule demande pourra être effectuée par entreprise.

Si les projets répondent bien aux objectifs, un soutien financier pouvant atteindre 50% du montant de l'investissement, dans la limite de 2 000 euros pour un vélo-cargo ou une remorque à assistance électrique et 1 000 euros pour un équipement sans assistance, pourra être attribué.

La demande d'aide s'effectue entièrement en ligne. Toute personne éligible intéressée a jusqu'au 31 décembre 2027 pour déposer son dossier.

