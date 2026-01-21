"Tout ça n'est pas sérieux" : Bernard se paye le projet de grand métro E d'Aulas et Sarselli

Le président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard a vivement critiqué le projet de métro E proposé par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas.

Après le projet de méga-tunnel sous Fourvière jugé "inutile", Bruno Bernard s'est payé mardi lors d'une conférence de presse le projet de métro E et son extension souhaitée à très long terme par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas. Comme souvent depuis le début de la campagne des élections métropolitaines et municipales, l'élu écologiste bouillonnait et n'attendait qu'une question d'un journaliste pour dire tout le mal qu'il pense de cette proposition qui enterrerait son projet déjà lancé de Tramway express de l'ouest lyonnais.

"Pendant quatre ans, cinq ans la place Bellecour est en chantier"

"Le TEOL est prêt pour 2032, on a mis déjà quelques dizaines de millions d'euros sur les études (...) Eux disent métro E en 2035. N'importe qui de sérieux qui a travaillé le dossier sait que c'est faux, c'est 2040. La concertation repart à zéro il n'y a pas possibilité d'utiliser ce qui a été fait avant", a d'abord déclaré Bruno Bernard, alors que Véronique Sarselli indiquait lundi que "les études sont faites et la concertation aussi" indiquant : "On ne perdra pas de temps sur ce projet."

Le plan métro de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas.

"En terme de coût c'est un milliard de plus. Si on fait ça, on ne va pas sur le plateau Nord. Donc on ne fait que ça, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont annoncé parce que tout le reste ils disent c'est dans un troisième temps après que le métro soit arrivé à Bellecour", a-t-il ensuite dénoncé, défendant son projet de tramway promis pour Caluire et Rillieux à horizon 2034 en aérien ou 2040 s'il était partiellement enterré. Enfin, Bruno Bernard a dénoncé les impacts du chantier sur l'environnement des Grands Lyonnais, alors que ses opposants dénoncent depuis des mois le nombre trop important de chantiers dans l'agglomération.

Sarselli rappelle que Bernard défendait un métro E en 2020

"À Alaï, il faut trouver 15 000 m2 pour lancer le tunnelier. Il faudra trouver cinq hectares pour un centre de remisage, en plus des travaux assez massifs pour Tassin. À Bellecour ils nous avaient annoncé un jardin à la française et maintenant ils vont faire un trou sur la place Bellecour. Donc ça veut dire que pendant quatre ans, cinq ans la place Bellecour est en chantier", a conclu le président écologiste de la Métropole de Lyon.

Des déclarations qui ont aussitôt fait réagir Véronique Sarselli. La candidate des Républicains et de Grand Coeur Lyonnais a posté sur X un trac de Bruno Bernard de 2020 où le métro E était proposé, accompagné du message : "Fustiger un projet qu’on a défendu 6 ans auparavant, cela pose tout de même des questions de crédibilité." Elle et Aulas jugent le TEOL trop peu ambitieux et estiment que l'infrastructure ne répond pas aux besoins de l'ouest lyonnais sur le long terme.

Enfin, Bruno Bernard a également questionné le projet de "grande dorsale" à plus long terme. Michel Le Faou, membre des équipes d'Aulas, indiquait en effet lundi que la ligne qui doit à terme rejoindre l'aéroport de Lyon, tout en passant par la LDLC Arena et le Grand Stade de Décines, ne ferait pas doublon avec le T3 car elle passerait plus au sud. Ce que remet en cause l'écologiste. "Quand on est à Part-Dieu et qu'on va au stade, on ne va même plus au centre de Décines et on dessert des zones très peu denses. Tout ça n'est pas sérieux, le projet est très peu travaillé et très peu crédible."

