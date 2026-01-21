Deux cambrioleurs surpris en flagrant délit chez des joueurs de l’OL

Deux individus ont été interpellés en flagrant délit aux domiciles de deux joueurs de l’Olympique lyonnais situés à Meyzieu. Encagoulés et munis d’un pied-de-biche, ils avaient dérobé plusieurs objets.

Il était 21 heures mardi 20 janvier lorsque la police a interpellé deux individus aux domiciles de deux jeunes joueurs de l’Olympique Lyonnais âgés de 18 et 19 ans, révèlent nos confrères du Progrès, situés à Meyzieu. Munis d’un pied-de-biche et encagoulés, les deux suspects ont été découverts en flagrant délit et en possession de plusieurs objets, dont un téléphone, une PS5, ou encore des vêtements de sport. Ils ont été placés en garde à vue.

Toujours selon nos confrères, les deux individus sont âgés de 19 ans et résident à Villeurbanne. Les adresses des joueurs leur auraient été données par "des grands du quartier".

Ce n’est pas la première fois que des membres du club de foot sont victimes de ce type de méfaits. Le 17 mai dernier, le domicile d'Alexandre Lacazette avait été cambriolé alors que l'ancien joueur faisait ses adieux au public du Groupama Stadium. L’individu interpellé a écopé de deux ans de prison, dont un an avec sursis.

