Météo : une matinée nuageuse et 14°c attendus à Lyon ce jeudi

La matinée semble nuageuse dans le ciel de Lyon vendredi 11 novembre. Du côté des températures, le thermomètre devrait atteindre les 14°c.

Le ciel est gris ce matin dans le ciel lyonnais en ce jour férié. La brume d'hier ne s'est pas levée aujourd'hui. Des éclaircies devraient revenir vers 13 heures dans l'après-midi et adoucir les températures. Météo France, n’annonce encore une fois pas de pluie pour la journée.

Côté mercure, le thermomètre continue de baisser, mais les moyennes restent encore supérieures aux normales de saison. Il fera entre 11 et 13°c ce matin et jusqu'à 14°c tout au long de l'après-midi. Ce soir, les températures baisseront et repasseront sous la barre des 9°c après 22 heures avec de la brume jusqu'à tard dans la nuit.