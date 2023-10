Météo : journée nuageuse à Lyon

Les températures restent douces aujourd'hui, bien qu'une couverture nuageuse se soit installée au-dessus de Lyon.

Les Lyonnais se réveillent sous un ciel couvert. Malgré la grisaille, aucune averse n'est à prévoir au cours de la journée qui promet même de belles éclaircies.

Alors que les nuages se dissipent, la température reste douce. À peine au-dessus des normales de saison, le mercure annonce 14 °C ce matin et 20 °C cette après-midi. Au cours de la nuit, des températures entre 15 °C et 11 °C sont attendues. En Auvergne-Rhône-Alpes, plus aucun département n'est placé en vigilance orage mais des risques de crue sont annoncés en Ardèche et en Isère.