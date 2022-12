Météo à Lyon : les températures remontent pour ce dimanche

Un beau ciel bleu est attendu ce matin, le temps sera plus couvert dans l'après-midi à Lyon.



Dimanche 18 décembre, le temps est découvert dans la matinée à Lyon. Cependant, les températures restent négatives avec -4°C. Pas de risque de verglas sur toute la journée, la vigilance météorologique reste au vert dans le département.

Dans l'après-midi, la grisaille s'installera dans le ciel. Les températures quant à elles vont remonter. Côté mercure on s’attend à des maximales comprises entre 9°C et 10°C dans l'après-midi et la soirée selon Météo Lyon.

Le début de semaine prochaine s'annonce plutôt doux, mais la pluie devrait revenir à partir de mercredi.