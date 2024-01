Météo : les nuages persistent dans le ciel lyonnais

Le ciel reste chargé à Lyon, avec de possibles gouttes dans l'après-midi. L'épisode de pollution atmosphérique est toujours en cours.

Le temps reste nuageux et froid ce dimanche, avec une brume épaisse et un risque de verglas en matinée. Le thermomètre n'atteindra pas les 0°C avant midi. On prévoit environ 3°C dans l'après-midi avec de possibles mais faibles précipitations en fin de journée, et presque pas de vent.

L'épisode de pollution est toujours en cours, avec une qualité de l'air qualifiée de "extrêmement mauvaise" par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce contexte, l'alerte donnée par la préfecture est toujours en cours, et le principe de circulation différée à partir de 17 h est toujours activé. Les personnes vulnérables sont invitées à reporter les activités physiques qui demandent de l'effort, à éviter les activités intenses et à s'éloigner des grands axes routiers aux heures de pointe.