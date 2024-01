Météo : des averses et jusqu'à 9 degrés à Lyon

Pour ce premier jour de la semaine, le soleil ne devrait pas être de la partie dans le ciel lyonnais.

Au lendemain d'un dimanche frais mais ensoleillé, ce lundi 22 janvier s'annonce nuageux à Lyon et dans le département du Rhône. Ce matin, il fait entre 2 et 4 degrés sous un ciel couvert. C'est légèrement plus que les températures du weekend.

Dans l'après midi, le mercure devrait grimper jusqu'à 9 degrés et des averses apparaitront dans le ciel lyonnais. Une journée maussade avant le retour du soleil qui n'est pas attendu avant mercredi.