Les amateurs de l'AS Saint-Priest poursuivent leur magnifique chemin en Coupe de France. Après avoir éliminé Romorantin dimanche, ils affronteront Valenciennes en huitièmes de finale.

L'épopée de Saint-Priest se poursuit. Le petit poucet de la compétition, qui évolue en National 3, s'est imposé ce dimanche assez facilement sur sa pelouse face à Romorantin. Une magnifique victoire 4-1 des hommes de Michaël Napoletano dans un stade Jacques-Joly en fusion.

Après avoir ouvert le score à la 36e minute de jeu sur coup franc par Morgan Pottier, les San-Priods ont ensuite démontré pourquoi ils étaient la meilleure attaque de leur groupe de N3. Marco Essimi (40e), Sacha Mila (50e) et Alexandre Muller (70e) ont aggravé le score pour voir l'ASSP mener 4-0 à 15 minutes de la fin. La réduction du score de Romorantin en toute fin de match (89e) n'a pas gâché la fête des 2500 spectateurs présents dimanche à Saint-Priest.

Une première pour le club de Saint-Priest

Quelques heures après leur qualification, Saint-Priest a connu son adversaire pour les premiers 8e de finale de Coupe de France de son histoire. Ce sera Valenciennes. L'occasion de faire une nouvelle belle fête face à l'équipe de Ligue 2, et de pourquoi pas de "continuer à rêver" comme a réagi Michaël Napoletano après la rencontre.

De son côté, l'Olympique Lyonnais, qui s'était imposé assez péniblement mais avec sérieux face à Bergerac vendredi soir (1-2), grâce à la première réalisation de Malick Fofane et un but de Maxence Caqueret, recevra Lille au Groupama Stadium. Les huitièmes de finale seront joués les 6 et 7 février prochains.