Les températures restent douces aujourd'hui mais de fortes précipitations sont prévues jusque dans la soirée.

La pluie pourrait faire son grand retour à Lyon cette après-midi, après des semaines de soleil et de températures anormalement hautes pour la saison. Dès ce matin, le ciel chargé annonce un vent plus frais et plus violent, après que le département ait été placé en vigilance jaune hier soir. Le Rhône est à nouveau dans le vert aujourd'hui.

Jusqu'en soirée, des averses sont donc attendues ainsi que des rafales de vent du Nord d'environ 20 km/h. Les températures avoisinent les 20°C et atteindront 23°C cette après-midi. La qualité de l'air est moyenne dans le bassin lyonnais.