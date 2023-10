Tuerie à Arras : les établissements scolaires de Lyon se recueilleront lundi

Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le ministre de l’Éducation nationale Gabriel Attal a annoncé vendredi un renforcement du dispositif de sécurité de 500 établissements scolaires du pays dès ce samedi, et évoqué un moment "d'union et de recueillement" lundi.

Après une réunion avec les syndicats enseignants vendredi 13 octobre, dans les heures qui ont suivi l'assassinat du professeur de français à Arras (Nord-Pas-de-Calais), Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé que 500 établissements scolaires français, ouverts dès ce samedi, bénéficieront d'un dispositif de sécurité renforcé. "Nous avons décidé de déployer plus de 1000 personnels de prévention et de sécurité du ministère dans les écoles, a-t-il indiqué au Parisien. Il s’agit des équipes mobiles de sécurité rattachées au rectorat".

Dispositif d'écoute réactivé

À Lyon et partout en France, les écoles, collèges et lycées sont par ailleurs invités à "un moment d'union et de recueillement" dès lundi, jour qui marquera le troisième anniversaire de la mort de Samuel Paty, enseignant de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) assassiné le 16 octobre 2020.

Gabriel Attal a par ailleurs annoncé la ré-activation du service d'écoute pour l'ensemble des personnels éducatifs. Ces dispositifs avaient été mis en place dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty.