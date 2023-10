"Les coteaux-du-lyonnais , c'est le vin de Lyon"

Adieu la Fashion Week, place à la Mâchon' Week. L'appellation des coteaux-du-lyonnais, à vingt kilomètres à vol de grappes de la place Bellecour, font goûter leurs vins pur se faire connaître.

C’est un vignoble encore confidentiel mais dont la notoriété grandit à proportion de la qualité de ses vins. Pourtant, les coteaux du Lyonnais sont multimillénaires et portent les premières empreintes d’une culture de la vigne en 45 avant notre ère. En 2008, la découverte d’une villa viticole gallo-romaine à Saint-Laurent-d’Agny a du reste conforté les vignerons dans leur légitimité et celle de leur terroir.

La plus lyonnaise des appellations – “Coteaux du Lyonnais, le vignoble de Lyon”, carillonne le slogan – s’étend entre la vallée du Rhône et le Beaujolais, sur quarante-neuf villages dispersés à seulement quelques kilomètres à l’ouest de Lyon, des monts d’Or à Saint-Romain-en-Gier. Une amplitude géographique qui offre deux cépages (gamay et chardonnay), une mosaïque de terroirs et une grande diversité de vins.

Au nord, sur la zone de Sain-Bel et de L’Arbresle, les sols sont issus de l’altération du granite et des roches métamorphiques, donnant une belle minéralité aux vins. Plus au sud, les sols principalement granitiques et schisteux du plateau mornantais révèlent des vins longilignes également minéraux. Sur les flancs des monts d’Or aux sols argilo-calcaires et argilo-siliceux, les vins, plus puissants, pinotant un peu, sont typés bourguignons. Au sud de l’appellation enfin, le long du Rhône, les sols caillouteux et argileux sur les moraines glaciaires autorisent des vins plus solaires, cousins des crus de la vallée du Rhône septentrionale.

Le Lyonnais, terroir de confluences, région à partentière

"On est, à Lyon, sur un terroir de confluences, confirme sur le plateau de "6 minutes chrono" Lionel Thollet, jeune vigneron au Clos de la Petite Gallée, à Milleury. Du coup on va voir les influences de toutes les grandes régions viticoles qui tournent autour de nous. C'est pour ça que le Lyonnais est une région à part entière."

Il y a une dizaine d’années, l'appellation (AOC depuis 1984) a pris un virage stratégique en faisant le choix de vins plus structurés, de garde, avec un gros travail sur les vinifications, une baisse des rendements, un travail des sols, maîtrise des vendanges en vert. Le résultat est bluffant.

Pour se faire connaître des Lyonnais, l'appellation la plus lyonnaise qui soit, a organisée, toute la semaine, la Mâchon' Week, où les défilés étaient plutôt dans les verres que sur les podiums.

Point d'orgue de cette semaine, le week-end des 14 et 15 octobre, à Lyon. Les acteurs de la Mâchon’Week, vignerons de l’AOP en tête, investiront In- Sted, espace évènementiel atypique du 3e arrondissement, à la Part-Dieu. Au programme : soirée endiablée pour les oiseaux de nuits et immense mâchon pour satisfaire les appétits les plus solides. Tradition lyonnaise depuis 1850, il consiste à partager un repas autour des spécialités locales : cochonnailles chaudes ou froides, salades, lentilles du puy, pommes de terre, tablier de sapeur, bref toute la cuisine lyonnaise dans sa définition la plus large et généreuse.

Retranscription intégrale de l'entretien avec Lionel Thollet

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Pierre Thollet, bonjour

Bonjour

Pierre Thollet, vous êtes viticulteur à Millery, en appellation côteaux du lyonnais au Clos de la Petite Galée, Alors les coteaux du lyonnais, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est le trait d'union entre les Beaujolais nordistes et les côtes du Rhône sudistes. Cest une toute petite appellation qui monte en gamme depuis plusieurs années avec des reprises de jeunes viticulteurs dont dont la réputation grandit

Est-ce qu'il est loin le temps où on considérait les coteaux du lyonnais pardon comme "le petit Beaujolais"?

J'espère très honnêtement. Après voilà il faut pas... enfin j'espère surtout qu'on est dans un temps où on arrête de nous comparer. On a un passé, je pense, trop justement... soit nous comparer pour ceux qui sont dans le nord de l'appellation avec le Beaujolais soit justement dans le sud de l'appellation à parler de vins de la vallée du Rhône. J'espère qu'on rentre un peu dans une nouvelle phase où on va commencer à parler en fait du des coteaux du lyonnais comme voilà le vin de Lyon et de l'ouest lyonnais.

Alors c'est vrai que ce qu'on disait en en amont de l'émission c'est que les coteaux du lyonnais, c'est le vin de Lyon c'est l'appellation lyonnaise ouais tout à fait en fait c'est ce qu'il faut se rendre compte c'est on a l'impression qu'il ya beaucoup de vignobles proche de l'appellation, mais les vignes les plus éloignées des coteaux lyonnais ,quand on parle de la place Bellecour, on est à 20 km. On est aujourd'hui voilà dans une appellation complètement urbaine qui subit du coup les mêmes pressions que les Lyonnais qui vivent voilà la même vie que les Lyonnais

L'appellation quand même qui est singulière c'est 49 communes, une AOC reconnue depuis 1984, il ya deux c'est cépages, le gamay et le chardonnay, 370 hectares qui s'étend sur 48 kilomètres. Au final on n'a pas un coteau du lyonnais mais on a des diversités puisqu'il ya des diversités de terroir

C'est ça exactement. On est en fait à Lyon sur un terroir de confluences, où en fait du coup on va voir les influences de toutes les grandes régions viticoles qui tournent autour de nous. C'est pour ça que le Lyonnais est une région à part entière. On va avoir justement tous les bords de Saône qui vont être sur des argilo-calcaire qui vont se rapprocher justement des terroirs au niveau du sol de bourgogne. Dans le nord-ouest de l'appellation, des sols volcaniques avec des altitudes très élevées, on va être vraiment déjà sur des des climats des terroirs qui vont ressembler presque à ce qu'on peut trouver dans le dans le début de la Loire sur le sur l'Auvergne par exemple. Et puis après voilà on va descendre sur on va dire l'ouest de l'appellation sur les gneiss, sur les granites, des sols des sous-sols qui vont se ressemblent, se rapprocher un petit peu du Beaujolais finalement, et puis enfin on va finir dans le sud de l'appellation sur les villages de Milleery, Charly, Grigny - où moi du coup je suis - on va être sur des moraines glaciaires donc le terroir un peu typique de la vallée du Rhône qu'on va retrouver sur châteauneuf, crozes-hermitage, etc.

De dire j'ai bu un coteau lyonnais ne veut finalement rien dire parce que effectivement, comme vous le disiez, i y a des différences de terroirs donc des différence de goûts, d'approches

Alors ça veut rien dire... ça veut déjà dire que vous vous intéressez à ce qui se passe autour de chez vous et que vous aimez le vin de Lyon. Mais par contre, ne un boire qu'un seul coteaux du lyonnais c'est bien maintenant réussir à les comparer et, en tout cas, à s'intéresser, à se rapprocher des différents viticulteurs pour comprendre les terroirs. Là, on commence à avoir une vraie approche locale des terroirs, effectivement

Les coteaux du lyonnais, vous organisez un événement qui s'appelle la Machon week, c'est plutôt bien trouvé, avec en point d'orgue, c'est le weekend des 14 et 15 octobre, pas mal de choses qui vont se passer sur Lyon notamment. Quel est l'objectif de cette Machon Week l'objectif, c'est d'essayer de rendre plus visible les coteaux du lyonnais auprès des Lyonnais justement ?

D'abord pour, on va dire, pour les Lyonnais c'est nous rendre visible et puis aussi eux leur donner l'opportunité de goûter les vins. Et puis, en fait, de nous rencontrer parce que il va y avoir en gros sur la semaine une petite trentaine d'événements avec, à chaque fois, une présence de vignerons. Vous allez pouvoir rencontrer les vignerons, parler directement en fait avec ces vignerons lyonnais. Le deuxième objectif c'est qu'on va dire au monde professionnel de la gastronomie lyonnaise de réussir à montrer, justement, nos différences, à leur montrer aussi qu'on a envie de travailler avec eux parce que voilà il y a beaucoup de restaurants qui veulent travailler mais peut-être encore pas assez...

C'est vrai qu'on commence à avoir des petits bistrots, tenus notamment par des par des jeunes, qui commencent à mettre des coteaux du lyonnais à leur carte Mais ce que vous disiez aussi c'est que mettre un coteau du lyonnais, c'est déjà bien, simplement les vins sont tellement différents selon qui où il se situe qu'il faudra avoir une carte de plusieurs coteaux du lyonnais pour avoir toute cette diversité cette richesse en fait

C'est ça, c'est aussi ce qui est compliqué dans l'appellation coteau du lyonnais c'est sûr que voilà, aujourd'hui, moi un restaurateur qui travaille les coteaux du lyonnais c'est bien ça veut dire qu'il s'est intéressé à l'appellation coteaux du lyonnais. En tout cas, j'espère qu'il en a dégusté au moins un et pourquoi pas plusieurs. Maintenant c'est vrai que un sommelier devrait travailler l'appellation coteau du lyonnais presque comme une région à part entière, pas comme une appellation ou voilà il faut avoir son morgon, il faut avoir là voilà avoir son coteaux du lyonnais ça n'a pas vraiment de sens. Il faut il faudrait presque voir sur les cartes vraiment une liste de coteaux du lyonnais avec une explication de chaque terroir parce qu'on va avoir voilà une expression, une identité très différente d'un vigneron à l'autre, et en partie grâce au terroir

Sur cette Machon Week, l'intérêt c'est de faire aussi goûter aux Lyonnais tous ces coteaux du lyonnais

Voilà exactement. Donc pendant toute la semaine, rencontrer des vignerons sur certains événements, où il y aura plusieurs vignerons et où il y aura plusieurs vins à déguster. Et puis voilà, surtout comme vous disiez tout à l'heure, sur le week-end avec les deux événements de clôture qui vont être un peu les deux gros événements de la semaine ,avec le samedi soir justement un événement de clôture donc à In-Sted (Part-Dieu), qui va va regrouper les dix vignerons présents et du coup justement dix vins des coteaux du lyonnais, au verre qu'on va pouvoir déguster, à des prix plutôt très raisonnables. Et le lendemain, parce que c'est quand même la Machon Week, le machon de clôture où là on pour le coup faire un vrai événement lyonnais, avec une nouvelle fois, une dizaine de vins différents géographiquement répartis sur toutes les coteaux du lyonnais.

Ce sera le mot de la fin. merci. Au revoir