Finale du mondiale à Lyon : des routes bloquées dans la ville

En raison de la finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, plusieurs routes seront bloquées à Lyon à partir de 16h. D'autres mesures ont été prises pour garantir la sécurité de tous.

Comme pour le match entre le Maroc et la Croatie, des mesures ont été prises pour prévenir les débordements à l'occasion de France - Argentine dimanche 18 décembre à 16h. Ainsi, les quartiers comme Bellecour ou la Guillotière seront fermés à la circulation.

Pas d'alcool, ni de matériel pyrotechnique sur la voie publique

Autres mesures, la Préfecture du Rhône veut limiter la consommation d'alcool dans les rues lyonnaises. Ainsi, la vente à emporter et la consommation en dehors des espaces prévus à cet effet est prohibée.

La détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards sera aussi sanctionnée comme la possession de carburant dans des récipients portables. Ces mesures font écho aux différents débordements observés durant la demi-finale opposant les Bleus et les Lions de l'Atlas.