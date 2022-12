Football : les raisons du renouveau du FC Vaulx-en-Velin

Le club de football, le FC Vaulx-en-Velin, a retrouvé une bonne dynamique sous l’impulsion de son président Mohamed Ouled.

Le FC Vaulx revient de loin. Après une période tumultueuse (enquête pour escroquerie et abus de confiance), le club de football a retrouvé une certaine sérénité grâce au travail mené par une nouvelle équipe dirigée par Mohamed Ouled. "Aujourd’hui, on commence à récolter les fruits de notre travail. Il faut savoir qu’on a récupéré le club en janvier 2020, c’était le début de la crise sanitaire donc ce n’était pas facile, explique le président du FC Vaulx-en-Velin au micro de 6 Minutes Chrono. Même si cela fait grimacer certains quand je le dis, mais le Covid, nous a fait du bien d’une certaine manière, car cela nous a permis de tout remettre à plat." Et de poursuivre : "D’un point de vue financier, le club était dans une situation catastrophique, d’un point vue organisationnel également. Quant à l’image du club, c’était le néant, cela a fait fuir les partenaires, les éducateurs, les parents…"

Du football adapté et de nombreux projets

Pour se remettre sur de bons rails, le FC Vaulx-en-Velin a pu s’appuyer sur différents acteurs. "On a écrit un projet, raconte Mohamed Ouled. On a essayé d’installer une fluidité avec les instances sportives avec le district du Rhône et la Ligue Rhône-Alpes qui nous ont tendu la main. Il y a aussi les instances administratives comme la mairie et l’office municipale des sports de Vaulx-en-Velin qui nous ont beaucoup aidés. On a mis en place un comité de travail pour faire avancer le club." Une stratégie payante puisque le FC Vaulx a retrouvé des partenaires et des licenciés. Et propose même, depuis la mi-novembre, du football adapté chaque mercredi à des jeunes en situation d’handicap. "On avait cette idée en début de mandat, mais on n’avait pas les moyens et le temps de le mettre en place. Grâce au district du Rhône et à l’IME Yves-Farges de Vaulx-en-Velin, on a pu ouvrir cette section de foot adapté."