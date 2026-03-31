Messages injurieux : les cours suspendus dans un lycée de Givors

Pendant ce week-end, environ 700 messages à caractère sexiste, homophobe ou encore sexuel ont été diffusés sur une plateforme d'Instagram, anonyme mais publique. Les assistants d'éducation victimes ont exercé leur droit de retrait ce lundi.

Des messages injurieux à caractère homophobe, sexiste et sexuel visant les élèves et le personnel du lycée Aragon-Picasso de Givors ont été diffusés via les réseaux sociaux ce vendredi 27 mars. Par conséquent, les cours de l'établissement ont été suspendus ce lundi 30 mars.

Selon nos confrères du Progrès, environ 700 messages ont été envoyés sur une plateforme d'Instagram anonyme mais publique pendant le week-end. Ils auraient été vus environ 500 fois, sans compter les captures d'écran, ce qui représente un tiers des étudiants de l'établissement. En majorité, ces invectives visaient des femmes, nommées par leur prénom ou des initiales. Des faits similaires avaient été observés l'année dernière rapporte un élève auprès de nos confrères.

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Une situation qui a poussé des conseillers d'éducation victimes à exercer leur droit de retrait pour la journée de lundi, mouvement suivi par les professeurs. Les cours devraient reprendre normalement ce mardi, avec une équipe mobile de sécurité et une cellule de soutien. Pourtant, l'établissement de Givors fera tout de même face à un appel national de grève de la part des enseignants.