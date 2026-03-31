Dans le cadre de son prochain film, le réalisateur Patrice Leconte recherche des figurants pour jouer le rôle de spectateurs à l'Institut Lumière de Lyon.

Patrice Leconte recherche des figurants à Lyon. Le réalisateur et scénariste français prépare un nouveau film autobiographique et propose aux Lyonnais d'y participer. La scène sera tournée dans la salle du Hangar du Premier-Film à l'Institut Lumière. Les figurants sont invités à incarner leur propre rôle... celui d'un spectateur.

Selon Lyon Poche, la séquence devrait mettre en scène une projection à laquelle Patrice Leconte serait invité à présenter l’un de ses films. L'événement est ouvert à tous gratuitement sur réservation. Au programme de la soirée, le tournage de la scène, mais aussi la projection du film Tandem, présenté par le réalisateur.

Pour participer les intéressés devront signer un accord de droit à l'image.

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