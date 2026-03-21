"C’est comme ça qu’on fait des Samuel Paty" : un parent d’élève interpellé après des menaces dans un collège de Feyzin

Un parent d'élève du collège Frédéric-Mistral, à Feyzin, a été interpellé après avoir proféré des menaces à l'encontre d'un enseignant jeudi 19 mars. Les enseignants se sont mis en grève.

"C'est comme ça qu'on fait des Samuel Paty". C'est encore le choc au collège Frédéric-Misral, à Feyzin, après qu'un enseignant d'EPS a été menacé par un parent d'élève jeudi 19 mars. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, ses collègues se sont réunis hier en soutien devant l'établissement du sud lyonnais, tandis que le parent d'élève a été interpellé hier.

Selon eux, le parent d'élève a accusé le professeur d'EPS "de harceler" son fils lors d'un entretien. C'est alors que les choses se sont envenimées et que le père à fait sortir son fils avant de proférer ses menaces. Hier, devant le collège, une professeure déplore : "Comment peut-on en arriver là ?" Et d'ajouter : "Tous les deux jours, au moins un collègue est interpellé par un parent sur une note, une punition, une remarque…". Toujours selon les professeurs, ce ne serait pas la première fois qu'un professeur est menacé cette année.

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Un signalement fait au procureur de la République

L'Académie de Lyon assure qu'une "protection fonctionnelle a immédiatement été accordée et qu’un signalement a été effectué auprès du procureur de la République". Le professeur a quant à lui porté plainte. "Le cabinet du Directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) a personnellement échangé avec l’enseignant afin de lui témoigner son soutien et de l’accompagner. Le Dasen se rendra dans l’établissement en début de semaine prochaine à la rencontre de l’équipe pédagogique", ajoute enfin l'Académie de Lyon. Enseignants et élèves retrouveront les salles de classe à partir de lundi. Un temps d'échange est également prévu.

Le maire fraichement élu de Feyzin, Marc Mamet, a apporté son soutien à l'enseignant : "Tout mon soutien et ma gratitude aux professeurs et personnels de direction qui exercent leur métier dans des conditions parfois éprouvantes. Les menaces faisant référence à Samuel Paty nous rappellent la nécessité de faire bloc autour de ceux qui forment les citoyens de demain. Merci pour votre courage et votre dévouement. On est avec vous", a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.