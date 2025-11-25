Le Voyage de Noz fête ses 40 ans au Radiant-Bellevue !

Avec pass moins de quarante ans au compteur et dix albums studios, l'emblématique groupe lyonnais Le Voyage de Noz, vrai gros morceau du patrimoine rock local, s’offre une virée festive au Radiant-Bellevue jeudi 4 décembre 2025, en présence de tous ses musiciens passés et présents.

Lyon Capitale - qui avait décerné le prix du meilleur groupe de rock 1998 au au Voyage de Noz - vous propose de remporter des invitations pour ce concert.

Voyage de Noz pour la soirée des 30 ans de Lyon Capitale @Stéphane Thabouret



