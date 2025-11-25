Actualité
Groupe de musique
Le Voyage de Noz, vrai gros morceau du patrimoine rock lyonnais

Lyon : gagnez vos invitations pour le concert du groupe Le Voyage de Noz

  • par LC

    • Le Voyage de Noz fête ses 40 ans au Radiant-Bellevue !

    Avec pass moins de quarante ans au compteur et dix albums studios, l'emblématique groupe lyonnais  Le Voyage de Noz, vrai gros morceau du patrimoine rock local, s’offre une virée festive au Radiant-Bellevue  jeudi 4 décembre 2025, en présence de tous ses musiciens passés et présents.

    Lyon Capitale - qui avait décerné le prix du meilleur groupe de rock 1998 au au Voyage de Noz - vous propose de remporter des invitations pour ce concert.

    Attention, les places sont limitées ! Les plus rapides pourront gagner une invitation pour deux personnes. Demandez-les par courriel à invitations@lyoncapitale.fr, au plus tard le vendredi 28 novembre 18h, en indiquant vos nom et prénom.

    Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite.

    Lire aussi : En images : retour sur la soirée des 30 ans de Lyon Capitale à la Piscine du Rhône, et le concert spécial de Voyage de Noz.

    musique
    Voyage de Noz pour la soirée des 30 ans de Lyon Capitale @Stéphane Thabouret


    Rhône : les travaux du pont de Condrieu de nouveau à l'arrêt

