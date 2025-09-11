Actualité
Asvel féminin champion de France
(Crédit DR Asvel)

Marie-Sophie Obama quitte la présidence de l'Asvel féminin

  • par La Rédaction avec AFP

    • Marie-Sophie Obama quitte son poste de présidente délégué de Lyon-Asvel féminin (Ligue féminine de basket) a annoncé mercredi le club rhodanien.

    La dirigeante, âgée de 44 ans, ancienne basketteuse professionnelle à Mirande, Bordeaux, Aix-en-Provence et Calais avant de se reconvertir auprès d'un agent de joueuses et dans l'immobilier, avait pris ses fonctions en 2017 au club présidé par Tony Parker dont elle est l'une des proches.

    "Avec bienveillance et exigence, elle a su fédérer et mobiliser, permis au club de développer son potentiel en s'affirmant sur la scène nationale et européenne", indique un communiqué précisant qu'elle "avait fait le choix personnel de se rapprocher de sa famille et de s'orienter vers de nouveaux projets professionnels".

    Sous la direction de Marie-Sophie Obama, Lyon Asvel Féminin a gagné deux fois le championnat de France (2019, 2023) et l'Eurocoupe (2023), épreuve à laquelle le club a renoncé à participer en 2025-2026 pour des raisons économiques ce qui a contribué à son repêchage en Ligue féminine de basket.

    En première instance, en juin, Lyon Asvel féminin avait été rétrogradé en championnat régional par la commission de contrôle de gestion de la Fédération française de basket-ball.

    Mouvement du 10 septembre : 7,4 % de grévistes dans l’académie de Lyon

