Mouvement du 10 septembre : 7,4 % de grévistes dans l’académie de Lyon

  • par La Rédaction

    • Le mouvement social du mercredi 10 septembre a mobilisé une minorité du personnel éducatif dans l’académie de Lyon, malgré un taux de grévistes supérieur à la moyenne nationale.

    Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, 7,43 % des personnels étaient en grève dans l’académie de Lyon, contre 4,64 % au niveau national ce mercredi 10 septembre. Chez les enseignants du second degré, le taux atteint 7,57 %, alors qu’aucune mobilisation n’a été relevée dans le premier degré, les écoles étant en grande partie fermées le mercredi.

    A lire aussi : "Bloquons tout" : à Lyon, "de la colère" et "du ras-le-bol" du côté des manifestants

    Les lycées d’enseignement général et technologique affichent le taux de participation le plus élevé (8,13 %), devant les lycées professionnels (6,63 %) et les collèges (5,66 %).

    Les personnels de vie scolaire apparaissent particulièrement mobilisés avec 14,32 % de grévistes.

    Lire aussi : En direct. Blocages du 10 septembre à Lyon : un cortège sauvage de 8000 personnes autour de la place Guichard

