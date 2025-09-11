Mouvement du 10 septembre : 7,4 % de grévistes dans l’académie de Lyon

Le mouvement social du mercredi 10 septembre a mobilisé une minorité du personnel éducatif dans l’académie de Lyon, malgré un taux de grévistes supérieur à la moyenne nationale.

Selon les chiffres communiqués par le ministère de l’Éducation nationale, 7,43 % des personnels étaient en grève dans l’académie de Lyon, contre 4,64 % au niveau national ce mercredi 10 septembre. Chez les enseignants du second degré, le taux atteint 7,57 %, alors qu’aucune mobilisation n’a été relevée dans le premier degré, les écoles étant en grande partie fermées le mercredi.

Les lycées d’enseignement général et technologique affichent le taux de participation le plus élevé (8,13 %), devant les lycées professionnels (6,63 %) et les collèges (5,66 %).

Les personnels de vie scolaire apparaissent particulièrement mobilisés avec 14,32 % de grévistes.

