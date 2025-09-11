Actualité
Vue de Lyon. @CM

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera globalement bonne à Lyon ce jeudi 11 septembre, avec des concentrations de polluants en baisse.

    Les jours se suivent et se ressemblent pour la qualité de l'air à Lyon. Comme depuis le début de la semaine, on respire toujours bien dans la région lyonnaise. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, la qualité de l'air sera bonne à moyenne ce jeudi.

    "Avec une couverture nuageuse plus importante la formation d'ozone sera d'autant plus limitée. Les concentrations en particules fines devraient par ailleurs rester basses" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Les concentrations en particules fines resteront très basses tout comme le dioxyde de soufre.

    à lire également
    Asvel féminin champion de France
    Marie-Sophie Obama quitte la présidence de l'Asvel féminin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Asvel féminin champion de France
    Marie-Sophie Obama quitte la présidence de l'Asvel féminin 08:10
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 07:45
    police Lyon
    Un homme grièvement blessé par balles à Lyon 07:29
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus 07:13
    "Une voix de gauche progressiste, peut exister", veut croire David Kimelfeld 07:00
    d'heure en heure
    Manifestation 10 septembre fumigène
    "Bloquons tout" : les images d'une journée de manifestations à Lyon 10/09/25
    Grève manifestation 10 septembre
    "Bloquons tout" : à Lyon, "de la colère" et "du ras-le-bol" du côté des manifestants 10/09/25
    À Lyon, l'Umih rejoint Grégory Doucet dans son plaidoyer pour encadrer les baux commerciaux 10/09/25
    Journées du patrimoine : les réserves du Musée des pompiers de Lyon ouvertes au public 10/09/25
    Lyon : Franz Ferdinand sera en concert au Transbordeur en mars 10/09/25
    Schneider Electric va fermer deux sites en Drôme et Ardèche, 126 emplois menacés 10/09/25
    À Caluire-et-Cuire, 106 nouveaux logements sociaux inaugurés 10/09/25
    police Lyon
    Des policiers pris à partie lors d'une intervention pour une agression à Villeurbanne 10/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut