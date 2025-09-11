Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi

La qualité de l'air restera globalement bonne à Lyon ce jeudi 11 septembre, avec des concentrations de polluants en baisse.

Les jours se suivent et se ressemblent pour la qualité de l'air à Lyon. Comme depuis le début de la semaine, on respire toujours bien dans la région lyonnaise. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6 et la M7, la qualité de l'air sera bonne à moyenne ce jeudi.

"Avec une couverture nuageuse plus importante la formation d'ozone sera d'autant plus limitée. Les concentrations en particules fines devraient par ailleurs rester basses" explique ainsi Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les concentrations en particules fines resteront très basses tout comme le dioxyde de soufre.