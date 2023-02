Manifestation de Reconquête à Lyon : Justice, complice ?

Des militants du parti Reconquête se sont rassemblés ce samedi 4 février à Lyon pour dire leur émotion dans les affaires Dorier ou encore Lola.

Samedi 4 février, des militants se sont rejoints devant le tribunal de Lyon. Une cinquantaine de personnes sont présentes sur les lieux. Sur le parvis du palais aux 24 colonnes, ils se mettent en rang, drapeaux français flottants pour entonner une Marseillaise. Le cortège se met en route, direction Fourvière. Il s'arrêtera à plusieurs reprises pour prendre la pose et faire une photo.

Les manifestants sont entourés tout du long par un "service de sécurité". Un groupe de jeunes, gants en cuir, sac de l'armée et brassards orange plaisantant sur une possible "embuscade". La manifestation se termine à Fourvière, une minute de silence est observée devant la rue où Axelle Dorier a perdu la vie. Une dernière Marseillaise est chantée au pied de la basilique accompagnée de fumigènes bleu, blanc, rouge.

La justice "complice de francocide"

Les militants scandent tout au long de leur marche les noms de plusieurs personnes ayant perdu la vie ces derniers temps. Maëlys, Lola, Sihem ou Axelle. "En France, les femmes se disent que c'était mieux avant", déclare au mégaphone une manifestante, "les femmes sont les principales victimes d'assassinat et d'agression", poursuit-elle.

Dans le cortège, on s'insurge des jugements rendus dans les différentes affaires citées. Les militants réclament des peines plus lourdes et l'expulsion des personnes visées par des OQTF ayant commis un crime. Ils demandent la démission du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti accusant la justice d'être complice d'assassinats.

"12 ans de prison pour avoir traîner une jeune fille sur 800 mètres c'est inadmissible", prêche une militante au curieux observant le défilé. L'opération de communication est bien organisée, plusieurs personnes sont chargées de filmer et prendre des images. Les passants s'arrêtent, certains soutiennent, d'autres se moquent.