Rhône : Quatre communes championnes d'Internet

Quatre communes aux alentours de Lyon ont reçu le label national "Territoires, Villes et Villages Internet" décerné par l'association Villes Internet.

Limonest, Villeurbanne, Bron et Brignais ont reçu le label national "Territoires, Villes et Villages Internet" décerné par l'association Villes Internet. Une distinction qui récompense les actions numériques des collectivités.

À la manière des distinctions des villes et villages fleuris, ce label note les communes et leur donne entre un et cinq arobases (@). Le jury est composé d'universitaires, de représentants d’associations d’élus et experts.

26 communes dans la région

Dans ce 24e label national "Territoires, Villes et Villages Internet" les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont largement été récompensées. Parmi elles, 26 ont reçu une distinction dont quatre dans le Rhône. C'est la commune de Bron qui est en tête et qui s'est vu donner cinq @ contre quatre pour Limonest.