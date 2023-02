La vraie Batmobile est en exclusivité à Lyon

Le musée cinéma et miniatures de Lyon accueille une exposition dédiée à l'univers Batman. Une pièce iconique des films à découvrir avec Lyon Capitale .

Batman, le justicier masqué de "Gotham City" s'invite à Lyon, et plus particulièrement dans le musée cinéma et miniatures dans le 5e arrondissement. Ce super héro iconique a propulsé les adaptations des comics américains au cinéma.

Pour marquer le coup, le musée a reçu vendredi 3 février la Batmobile. Véhicule iconique du premier film de Tim Burton. "Il y en a plusieurs dans le monde, celle-ci a été utilisée dans les tournages", explique Julien Dumont, directeur du musée. "C'est une grande fierté d'avoir cet objet dans notre musée, c'est tout de même la Batmobile", poursuit-il.

Une invitation à la visite

Le véhicule trône dans la cour du musée, comme une invitation à entrer et découvrir les autres objets exposés. Les curieux se pressent derrière la grille, les enfants sont émerveillés, les parents aussi.

La Batmobile @ Julien Barletta

Au sein du musée, une salle est entièrement dédiée aux films Batman. Des accessoires sont entreposés : le masque de Catwoman, un pingouin ou encore des figurines. Des planches ainsi que des dessins d'artistes sont aussi présents et une projection est proposée aux visiteurs pour en apprendre plus sur l'univers. L'exposition se terminera le 5 mars prochain.

@ Julien Barletta

"Un musée du cinéma, pas de l'élitisme"

Julien Dumont, le directeur du musée est un vrai passionné de cinéma. En dehors de cette activité, il est aussi producteur et réalisateur de films. "Mon objectif avec ce musée est d'abord patrimonial, c'est la plus grosse collection au monde." En effet, seuls 10% des objets que possède le musée sont exposés, les univers et les expositions tournent régulièrement. "Nous prêtons aussi beaucoup à d'autres musées", explique le directeur.

Le musée cinéma et miniatures se veut "bienveillant", ici, pas question de juger "le cinéma dans son entièreté est exposé, je ne veux pas d'élitisme." La prochaine exposition prévue au musée du cinéma portera sur les affiches de film et plus particulièrement, les affiches peintes à la main par Drew Strozan. Cet artiste a notamment réalisé les affiches pour Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, etc... "Le cinéma ce n'est pas uniquement l'image, c'est aussi les costumes, la musique, les affiches, une myriade d'artistes plus talentueux les uns que les autres", termine Julien Dumont.