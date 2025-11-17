Malgré une baisse de trafic en 2024, la circulation autour de Lyon reste saturée

Si le dernier Panorama Coraly relève une baisse de 1,8 % du trafic en 2024 par rapport à 2023, certains axes de circulation ont vu leur fréquentation bondir provoquant une saturation autour de Lyon.

Comme chaque année, Coraly (Coordination et régulation du trafic sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise) dresse le bilan de la circulation autour de Lyon. À l’occasion de ses 30 ans en 2024, Coraly met en lumière un paradoxe plutôt surprenant : le trafic diminue, mais les embouteillages s'accentuent.

La circulation se dégrade en matinée

C’est en effet ce qu’indique le rapport pour l’année 2024. Une baisse du trafic de 1,8 % a en effet été enregistrée par rapport à 2023 (et -5 % d’évolution du trafic en 5 ans). Pour autant, certains axes de circulation ont connu un vrai boom de fréquentation en un an. C’est le cas notamment de l’A466 (+16 %), de l’A465 (+11,5 %) au niveau du nœud de Manisieux "qui compense la baisse observée en 2023 et dépasse largement les niveaux de 2019". Le périphérique enregistre quant à lui une baisse de 10 % sur le secteur Est.

Coraly révèle par ailleurs que les conditions de circulation se sont dégradées le matin "sur la plupart des itinéraires". Si les points noirs sont les accès à Lyon par M6, A46N, A7, le tunnel sous Fourvière (dans les 2 sens de circulation) ainsi que le Périphérique Nord et la N346 en contournant Lyon par l’Est, le temps de parcours est en "légère amélioration" du côté de la M6, la M7 en direction Sud et au niveau du Périphérique Nord par rapport à 2023.

Quant aux conditions de circulation en soirée, celles-ci sont similaires à 2023 et les embouteillages ont un impact moindre sur les temps de trajet puisque la période de pointe est plus "étalée". Coraly précise par ailleurs que les axes les plus chargés le matin comme le soir restent l’A7, la D383 entre la Porte de la Pape et Bron ainsi que l’A43 entre Saint-Priest et Bron-Parilly.

