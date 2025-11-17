Actualité
© Matthieu Vitré

Haute-Savoie : une future Maison du ski pour rassembler les acteurs de la glisse

  • par La Rédaction

    • Un nouvel équipement dédié au ski alpin et nordique verra le jour à Vougy début 2027, offrant un lieu unique pour structurer et soutenir la pratique dans toute la Haute-Savoie.

    Le chantier de la Maison du ski débutera en 2027 à Vougy, au cœur de la vallée de l’Arve. Ce bâtiment accueillera le comité de ski Mont-Blanc ainsi que Haute-Savoie Nordic, réunis pour la première fois sous un même toit.

    Conçu en deux volumes, l’ensemble proposera bureaux, salles de réunion et de formation, espace de musculation et hébergements de courte durée. Une seconde partie rassemblera ateliers, garages et zones de stockage, coiffée d’une toiture végétalisée. À l’extérieur, un parking et une piste de vitesse complèteront l’équipement, pensé également pour produire sa propre énergie grâce à des panneaux photovoltaïques.

    Implanté rue du Stade, à proximité des infrastructures sportives de Vougy, le bâtiment mêlera bois et lignes contemporaines. Cet outil centralisé doit faciliter le travail des clubs nordiques et alpins du département en leur offrant une adresse commune et accessible.

