pénurie reblochon
La commune de Thônes est la capitale du reblochon fermier (source : Azzedine rouchi / unsplash)

Reblochons retirés en Haute-Savoie : nouvelle alerte sanitaire autour d’un risque d’E. Coli

  • par La Rédaction

    • Deux lots de reblochons fermiers haut-savoyards sont rappelés après la détection possible de bactéries E. Coli. Les consommateurs sont invités à la vigilance.

    La filière fromagère de Haute-Savoie fait face à un nouveau retrait préventif, après la suspicion de contamination à la bactérie E. Coli dans deux lots de reblochons au lait cru. Les produits concernés proviennent du GAEC La Louisa, installé à Pers-Jussy, et avaient été vendus soit directement à la ferme, soit dans des commerces de proximité entre le début et la fin du mois d’octobre.

    Identifiables par une date limite de consommation fixée au 18 novembre 2025, ces reblochons ne doivent plus être consommés. Les autorités recommandent de les rapporter en point de vente ou de les détruire, un remboursement étant assuré.

    Cette bactérie pouvant entraîner des troubles digestifs sérieux, en particulier chez les enfants, les services sanitaires appellent à la prudence en attendant les résultats des analyses complètes.

