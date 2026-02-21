Météo : de la douceur et de possibles éclaircies attendues ce samedi à Lyon 

Le temps de ce samedi 21 février sera globalement calme et des éclaircies pourront être visibles au cours de la journée. 13 degrés sont attendus au meilleur de la journée.

C’est un début de week-end relativement doux qui attend les Lyonnais. Si les rares averses de la nuit se maintiennent tout au long de la matinée, ce samedi 21 février sera globalement sec, des éclaircies seront visibles dans l’après-midi et se prolongeront jusque dans la soirée.

Côté températures, ce matin, le mercure reste frais puisqu’il indique 6 degrés. Mais il grimpera au cours de la journée pour atteindre 13 degrés, soit 3 degrés de plus que les normales de saison.