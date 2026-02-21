Actualité
Météo Lyon nuages
@WilliamPham

Météo : de la douceur et de possibles éclaircies attendues ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le temps de ce samedi 21 février sera globalement calme et des éclaircies pourront être visibles au cours de la journée. 13 degrés sont attendus au meilleur de la journée. 

    C’est un début de week-end relativement doux qui attend les Lyonnais. Si les rares averses de la nuit se maintiennent tout au long de la matinée, ce samedi 21 février sera globalement sec, des éclaircies seront visibles dans l’après-midi et se prolongeront jusque dans la soirée. 

    Côté températures, ce matin, le mercure reste frais puisqu’il indique 6 degrés. Mais il grimpera au cours de la journée pour atteindre 13 degrés, soit 3 degrés de plus que les normales de saison. 

    à lire également
    Groupuscules d’ultra-droite attendus, horaire, parcours… Ce qu’il faut savoir avant la marche en hommage à Quentin Deranque à Lyon 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Groupuscules d’ultra-droite attendus, horaire, parcours… Ce qu’il faut savoir avant la marche en hommage à Quentin Deranque à Lyon  09:00
    Météo Lyon nuages
    Météo : de la douceur et de possibles éclaircies attendues ce samedi à Lyon  08:40
    Benoit Savinel filtrabio
    Pollution au PFAS : "Nous sommes des raffineurs d'eau" 07:00
    Alain Bauer
    Lynchage de Quentin Deranque: "la romantisation de la mort est indispensable au recrutement" estime Alain Bauer 20/02/26
    Municipales à Lyon : le syndicat de la police municipale "fait le tri" des propositions sécuritaires des candidats 20/02/26
    d'heure en heure
    saisie de 3 kg d'herbe de cannabis
    L'office anti-stupéfiants intercepte 300 kg de cannabis en direction de Vénissieux 20/02/26
    Élections métropolitaines à Lyon : 111 candidatures ont été déposées 20/02/26
    Raffinerie feyzin
    60 ans après le drame de Feyzin, la Métropole de Lyon met en lumière la mémoire industrielle 20/02/26
    place bellecour lyon
    Lyon : une arnaque aux faux dons découverte place Bellecour 20/02/26
    Métropolitaines 2026 : la gauche dévoile ses mesures pour lutter contre les inondations 20/02/26
    Lyon : une pétition contre la marche en hommage à Quentin Deranque récolte plus de 22 000 signatures 20/02/26
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 février 20/02/26
    Marche en hommage à Quentin : la préfecture prévoit "un dispositif de sécurité renforcée" 20/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut