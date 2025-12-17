Lyon : Six personnalités désignées "Citoyens d'honneur" par la Ville

À l’occasion de la Journée des droits humains, la Ville de Lyon a décerné le titre de Citoyen d’honneur à six personnalités internationales engagées pour la défense des libertés fondamentales, de la paix et de l’État de droit.

Après Narges Mohammadi en 2022, ou encore Pina Melek en 2023, six nouvelles personnalités se sont vu décerner le titre honorifique de "Citoyen d'honneur" à l'occasion de la journée annuelle des Droits de l'Humain qui se tenaient ce samedi 13 décembre à l'Hotel de Ville de Lyon. Originaires de différents pays, ils ont été récompensés pour "leur courage, leur engagement pour la protection et la promotion des droits humains, des libertés fondamentales et des valeurs de paix, d’État de droit et de solidarité" explique le communiqué de la Ville de Lyon.

Les six personnalités élevées au rang de Citoyens d’honneur incarnent un engagement fort et souvent risqué en faveur des droits humains, de la liberté d’expression et de la justice. Avocats en Turquie, Rukiye Leyla Süren et Ibrahim Özden Kaboğlu ont été destitués de leurs fonctions au barreau d’Istanbul après avoir demandé une enquête sur la mort de journalistes kurdes.

Hussam Abu Safiya, pédiatre et directeur d’hôpital à Gaza, et Chef Dsta’hyl, leader autochtone canadien, symbolisent quant à eux la résistance face à des atteintes graves aux droits fondamentaux. Le premier est emprisonné dans des conditions dénoncées par l’ONU pour avoir poursuivi sa mission de soignant en pleine guerre, tandis que le second a été condamné pour avoir protesté pacifiquement contre un projet de gazoduc.

Enfin, l’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina et la militante ougandaise Clare Byarugaba illustrent l’engagement par la parole, l’écriture et l’action sociale. La première, tuée lors d’un bombardement russe, a transformé son travail littéraire en acte de résistance en documentant les crimes de guerre. La seconde lutte depuis plus de dix ans contre les lois criminalisant l’homosexualité en Ouganda, malgré de constantes menaces.

Pour rappel, les portraits et parcours de la promotion 2025 des Citoyens d'honneur de la Ville de Lyon sont exposées sur les grilles de l'Hôtel de Ville.