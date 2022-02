Macron "exprime sa préoccupation" concernant Benjamin Brière, le Lyonnais condamné en Iran

Détenu depuis plus d'un an en Iran, le Lyonnais Benjamin Brière a été condamné à huit ans et huit mois de prison pour "espionnage", mardi 25 janvier. Au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue Iranien, le Président Macron a "exprimé sa préoccupation" concernant la situation du Français.

Dans un communiqué, en date du 30 janvier, l'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron s'est longuement entretenu par téléphone, samedi 29 janvier, avec Ebrahim Raïssi, le président de la République islamique d'Iran. Lors de cet échange, le chef de l'État a notamment pu évoquer la situation du Lyonnais Benjamin Brière, condamné à huit ans et huit mois de prison en Iran pour "espionnage" et "propagande" contre le régime. L'Élysée précise qu'Emmanuel Macron a pu "exprimer sa préoccupation" à son homologue, sans apporter plus de précision.

Arrêté pour avoir pris des photos et vidéos avec son drone

Alors qu'il se défendait d'être un simple touriste, le trentenaire avait été arrêté en mai 2020 pour avoir pris "des photographies de zones interdites" avec un drone de loisir dans un parc naturel iranien. Il a été placé en prison à Mashhad et a entamé une grève de la faim depuis la fin du mois de décembre pour dénoncer ses conditions de détention.

De son côté, Blandine Brière, la soeur du détenu originaire de Saint-Genis-les-Ollières (Beaujolais), a estimé que son frère était un "otage politique". Elle avait d'ailleurs lancé une pétition le 7 janvier dernier pour interpeller le gouvernement français et notamment le président de la République Emmanuel Macron. Début de réaction avec ce communiqué de l'Élysée, qui s'exprime pour la première fois sur le sujet.

