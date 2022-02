À Lyon et Villeurbanne, le port du masque obligatoire en extérieur prendra fin ce mercredi 2 février, après un mois de restriction.

Bas les masques ! À Lyon et Villeurbanne, ce mercredi 2 février marquera la fin du port du masque obligatoire en extérieur, plus d'un mois après son entrée en vigueur le 31 décembre, par arrêté préfectoral. Une mesure qui prenait effet dans toutes les rues de Lyon de 6 à 23 heures tous les jours sauf les vendredis et samedis, de 6 à 2 heures du matin.

À compter de mercredi 2 février, il sera donc possible de se balader dans les rues de Lyon et plus globalement du Rhône à visage découvert. Toutefois, le Préfet appelle "à la vigilance et au sens des responsabilités de chacun. Le respect des gestes barrières demeure essentiel, y compris pour les personnes vaccinées." En revanche, le port du masque à l'intérieur des établissements recevant du public sera encore obligatoire.

La pratique du télétravail désormais recommandée

Du nouveau également concernant le télétravail, aujourd'hui obligatoire à raison de trois jours au minimum par semaine pour les postes qui le permettent. À partir de ce mercredi, l'obligation ne sera plus de mise, il s'agira seulement d'une recommandation.

