Coup de théâtre. Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche soir, après le résultat des élections européennes, la dissolution de l'Assemblée Nationale, avec des nouvelles élections prévues les 30 juin et 7 juillet prochains. Cette décision a bien sûr provoqué la stupeur et la sidération des militants et élus, notamment parmi les écologistes présents au QG de Lyon.

Au sein des écologistes, l'inquiétude et la surprise priment, étant donné le délai très court de campagne qui leur est imposé. Les prochaines élections auront donc lieu dans trois semaines, avec un premier tour des élections législatives le dimanche 30 juin prochain. Le "risque politique" est évoqué, avec un Rassemblement National si haut ce dimanche soir.

L'annonce d'Emmanuel Macron a aussi pris de court les militants de Renaissance réunis ce soir en Presqu'île. "C'était un scénario mais on ne l'attendait pas aussi tôt" glisse un élu.