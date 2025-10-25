Actualité
Le LOU s’incline face à La Rochelle. @LeLOURugby

Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle

  • par Clémence Margall

    • Le LOU affrontait La Rochelle ce samedi 25 octobre sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland pour cette 8e journée de Top 14. Les Rochelais se sont imposés 19 à 36.

    Après leur défaite, la semaine dernière face à Montpellier, les Lyonnais du LOU affrontaient La Rochelle ce samedi 25 octobre pour la 8e journée du Top 14. Au bout d’un match intense, le LOU, emmené par son capitaine Beka Saghinadze, s’est finalement fait dominé par des Rochelais conquérants sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland 19 à 36.

    Le score a été ouvert à la 3e minute par le LOU avec un essai réussi de Wainiqolo, mais les Rochelais n’ont pas perdu de temps pour prendre l’avantage durant la première période grâce à West (5e minute), Niniashvili (17e minute) et Boudehent (24e minute et 34e minute), menant le score 19 à 28.

    Affaiblis, les Lyonnais ont tenté tant bien que mal de saisir chaque opportunité pendant la seconde période, mais cela n’aura pas suffit et accusent leur deuxième défaite de suite.

    à lire également
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    La culture chinoise à l’honneur dans le 7e arrondissement de Lyon la semaine prochaine 17:23
    Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle 16:47
    Lyon : victime d’un refus d’obtempérer, sa vie "ne sera plus aussi normale qu’avant" 16:09
    Travaux dans le tunnel du Mont-Blanc : les habitants plébiscitent la fermeture par phases 15:25
    gendarme
    Rhône : il écope de 12 mois de prison ferme pour avoir tenté de cambrioler un magasin alimentaire 14:49
    d'heure en heure
    La braderie de la bibliothèque municipale de Lyon revient le 16 novembre 14:00
    Chalmazel : Fabrice Pannekoucke promet de "ne pas abandonner" la station de ski 13:16
    Municipales 2026 : l’ancien maire du 9e arrondissement de Lyon, Alain Giordano, rejoint Jean-Michel Aulas 12:40
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne ce samedi 11:57
    police Lyon
    Un homme tué à l'arme blanche près du tramway T4 à Vénissieux 11:11
    Tiffany Joncour
    Élections métropolitaines 2026 : la députée RN Tiffany Joncour officialise sa candidature 10:35
    Pluie et inondation : trois départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune 09:54
    À Vaulx-en-Velin, une collision entre deux véhicules fait deux blessés graves 09:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut