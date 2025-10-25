Top 14 : à domicile, le LOU s’incline face à La Rochelle

Le LOU affrontait La Rochelle ce samedi 25 octobre sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland pour cette 8e journée de Top 14. Les Rochelais se sont imposés 19 à 36.

Après leur défaite, la semaine dernière face à Montpellier, les Lyonnais du LOU affrontaient La Rochelle ce samedi 25 octobre pour la 8e journée du Top 14. Au bout d’un match intense, le LOU, emmené par son capitaine Beka Saghinadze, s’est finalement fait dominé par des Rochelais conquérants sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland 19 à 36.

Le score a été ouvert à la 3e minute par le LOU avec un essai réussi de Wainiqolo, mais les Rochelais n’ont pas perdu de temps pour prendre l’avantage durant la première période grâce à West (5e minute), Niniashvili (17e minute) et Boudehent (24e minute et 34e minute), menant le score 19 à 28.

Affaiblis, les Lyonnais ont tenté tant bien que mal de saisir chaque opportunité pendant la seconde période, mais cela n’aura pas suffit et accusent leur deuxième défaite de suite.