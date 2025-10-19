Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Lyon : un refus d'obtempérer fait trois blessés graves dans le quartier de Confluence  

  • par Clémence Margall

    • Dans la nuit de samedi à dimanche, deux voitures sont violemment entrées en collision après que l’une d’elles a tenté de fuir un contrôle de police. L’accident a fait trois blessés graves. 

    Il était environ 4h30, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque deux voitures se sont violemment percutées au niveau de l’intersection du cours Charlemagne et du quai de Perrache (2e arr.). D’après nos confrères du Progrès, le choc est survenu après que l’une des voitures a refusé d’obtempérer. 

    Le choc a fait quatre blessés, dont trois graves, et a nécessité l’intervention d’une vingtaine de pompiers. Les victimes ont été transportées à l’hôpital. L’auteur du refus d’obtempérer aurait été interpellé, indiquent toujours nos confrères. 

