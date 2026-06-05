Le conseil d'administration de la Cité du design a élu comme président Yannis Bekhti. L'élu reprend un poste vacant depuis fin 2025

Yannis Bekhti, conseiller métropolitain et adjoint au maire de Saint-Étienne, a été élu président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle (EPCC) Cité du design et Ésad Saint-Étienne, mardi 2 juin 2026. Le vote s'est tenu en présence de Régis Juanico, maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole. Daniel Damart, conseiller municipal et vice-président de la Métropole, a été élu vice-président de l'établissement.

La présidence était vide depuis le départ de Marc Chassaubéné en décembre 2025 dans le prolongement de l'ancien maire Gaël Perdriau. À la vice-présidence, Daniel Damart succède à Stéphanie Calaciura. Le renouvellement de la gouvernance fait suite à l'installation d'une nouvelle équipe municipale et du nouvel exécutif métropolitain au printemps 2026.

Le nouveau président dit vouloir "refonder la Cité du design sur des bases financières et de gouvernance saine pour pérenniser l'école", selon ses déclarations rapportés dans un communiqué de la ville de Saint-Étienne. Il met en avant un projet qui se veut "ancré sur le territoire" et la valorisation des filières industrielles et créatives.

Pour rappel, la Cité du Design réunit l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne, ses activités de recherche, et un volet de diffusion culturelle qui comprend notamment la Biennale Internationale Design. Saint-Étienne est la seule ville française membre du réseau des villes créatives design de l'UNESCO.

Le premier dossier du nouveau président sera l'ouverture de la Galerie nationale du design, co-portée avec le musée d'art moderne et contemporain. La soirée d'inauguration est fixée au mercredi 10 juin 2026.

Lire aussi : Escapades dans la Loire : Saint-Étienne, le design dans la peau



