Même après avoir quitté son poste de président de la Région en 2024, Laurent Wauquiez est de nouveau ciblé. L’opposition réclame des preuves sur des dépenses controversées, pointées par un rapport de la chambre régionale des comptes.

C'est un début de semaine compliqué pour Laurent Wauquiez. Après la large victoire de Bruno Retailleau lors de la primaire interne des Républicains en vue de l'élection présidentielle de 2027, c'est à l'échelle régionale que le désormais conseiller spécial de Fabrice Pannekoucke est attaqué. Le groupe d'union entre les écologistes, les démocrates et les socialistes s'en sont pris à l'ex-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au sujet de ses dépenses en matière de communication.

Pour rappel, l'affaire était partie d'un rapport de la chambre régionale de comptes (CRC) datant du 2 août 2024. Celui-ci révélait plusieurs dépenses aux frais de la Région, dont trois concernant directement Laurent Wauquiez, à l'instar des deux diners des sommets, ou des 200 000 euros de sondages et études d’opinion payés par des fonds régionaux en 2021,"pendant la campagne des élections régionales", déplore Johann Cesa, vice-président du groupe d'opposition.

Ces deux repas avaient alors coûté près de 180 000 euros en cumulé au contribuable. Le 17 février 2025, l'actuel président du groupe de la droite républicaine à l'Assemblée nationale avait assumé "des erreurs", qui ont été "corrigées", et assurait avoir remboursé les frais excessifs.

La gauche demande la transmission de plusieurs documents

Après ce rapport de la CRC, le 6 août 2024, la gauche avait alors demandé à Laurent Wauquiez de leur transmettre "l’ensemble des factures, pièces justificatives et livrables des prestataires, des documents attestant de la valorisation de la Région en tant que collectivité ou de ses politiques publiques", ainsi que des éléments prouvant que les remboursements ont été effectués. Sans réponse, l'opposition avait alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs entre octobre 2024 et mars 2025 (CADA), puis le tribunal administratif, le 7 février de la même année. Les deux instances répondent alors favorablement à leur demande, puis le 25 août dernier, le tribunal administratif met en demeure la Région de produire

son mémoire en défense sous 30 jours. Celui-ci n'arrivera que le 24 février 2026.

Dans ce document, l'exécutif régional se défend en rejetant la requête du groupe d'opposition, "en l’absence de preuve du dépôt de la demande formulée auprès de l’Administration" soit le 6 août dernier. En outre, il reproche à l'opposition, des demandes de communication mal-fondées, trop imprécises, ou encore de demander des documents déjà accessibles au public ou couverts par le secret professionnel avocat-client.

Aucune réponse de l'exécutif

Dernier fait en date, un mémoire, cette fois rédigé par la gauche, qui justifie la date de l'envoi du courrier de demande de transmission des documents, et conteste les reproches faites par la droite dans leur défense. "Nous demandons uniquement les documents transmis à la CRC ayant permis l’élaboration de son rapport" explique Johann Cesa. Alors que la Région avait jusqu'au 10 avril dernier pour écrire un nouveau mémoire, elle ne l'a pas fait.

Un silence que l'opposition dénonce, comme l'absence de preuves des remboursements effectués par Laurent Wauquiez. "Il ment. Il y a une dissonance entre ses propos et la réalité. S'il a réellement remboursé ces diners, il suffit de nous envoyer une preuve" clame Johann Cesa. Selon le vice-président, des contacts directs ont été engagés avec l'exécutif, en vain. Sollicitée, la Région n'a, pour l'heure, pas répondu à notre rédaction.

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