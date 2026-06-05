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Le cinéma Comoedia à Lyon.

Lyon : une bourse aux affiches organisée au cinéma Le Comœdia le 20 juin

  • par Clémence Margall

    • Le Comœdia organisera le 20 juin une grande bourse aux affiches, de 10 h 30 à 15 heures. Elles seront proposées entre 5 et 10 euros.

    Bonne nouvelle pour les cinéphiles, le cinéma Le Comœdia, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, organisera le samedi 20 juin sa traditionnelle bourse aux affiches, de 10 h 30 à 15 heures.

    Il s’agira des affiches de films projetés au cinéma depuis décembre, et seront vendues entre 5 et 10 euros. Tous les bénéfices réalisés seront reversés au Secours Populaire.

    La liste complète des affiches proposées sera annoncée sur le site Internet du cinéma le 18 juin.

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