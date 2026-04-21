Actualité
Véronique Sarselli est heureuse au soir du second tour des élections métropolitaines à Lyon. @PhamWilliam

"A deux on ne fait pas un groupe", Véronique Sarselli défend son projet de réforme des groupes politiques

  • par Loane Carpano

    • Attaquée par les partis de gauche, la nouvelle présidente de la Métropole de Lyon défend son projet de réforme des groupes politiques.

    Après le PCF, c'est au tour de l'ensemble des partis de gauche représentés à la Métropole de Lyon de s'indigner concernant une proposition qui devrait être examinée lors du prochain conseil métropolitain, prévu le 22 avril. Porté par la nouvelle présidente de la Métropole, Véronique Sarselli (LR), ce projet vise à augmenter de deux à cinq élus minimum, le seuil nécessaire pour constituer un groupe politique. Pour rappel, Gérard Collomb, David Kimelfeld et Bruno Bernard avaient tous fixé le seuil à deux élus.

    "Limiter le nombre de groupes politiques dans une chambre délibérative va à l’encontre de la représentation fine et entière des plus de 1,4 millions de citoyens des 58 communes de la métropole de Lyon", déplorent les partis de gauche, dans un communiqué transmis lundi 20 avril. Ils ajoutent : "Il nous paraît nécessaire que l’ensemble des sensibilités politiques désignées par les électeurs, puissent participer de façon pleine et entière aux débats et décisions en disposant des moyens d’un groupe politique."

    Par ces "moyens", la gauche fait notamment référence à l'enveloppe de fonctionnement touchée par les groupes politiques de la Métropole :"Cette enveloppe sert à embaucher une personne pour assister le groupe, à acheter du matériel, à avoir un bureau", explique Florestan Groult, ancien vice-président Insoumis à la Métropole de Lyon. L'absence de groupe empêche également les partis d'assister aux conférences des présidents. "Il est donc beaucoup plus compliqué de prendre la parole", précise l'Insoumis, dont le groupe ne dispose que de trois élus.

    "Cela permet d’avoir des groupes réellement structurés"

    Le seuil proposé exclurait en effet certains groupes de gauche élus, tels que le PCF et LFI : "La démocratie ne peut pas fonctionner dignement quand la majorité choisit de favoriser certaines oppositions tout en cherchant à en museler d’autres", dénonce la gauche, faisant notamment référence au maintien du Rassemblement National qui possède 5 conseillers métropolitains, soit assez pour constituer un groupe politique.

    Face à ces accusations, Véronique Sarselli se défend : "À deux, on ne fait pas un groupe, on fait un binôme. Un groupe, c’est autre chose : c’est une équipe, avec une capacité à échanger, à construire une position commune et à porter une parole collective." La nouvelle présidente de la Métropole affirme que ce projet ne vise pas "à restreindre le débat" mais à "lui donner plus de cohérence" : "Cela permet d’avoir des groupes réellement structurés, plutôt qu’une juxtaposition de positions individuelles", termine l'élue.

    Les partis de gauche demandent néanmoins à l'ensemble des organisations politiques de "rejeter cette proposition". "Au-delà nous demandons aux citoyens de la métropole soucieux du débat démocratique d’interpeller ses conseillers métropolitains, pour que cette disposition anti-démocratique ne soit pas adoptée", poursuivent-ils.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : le PCF scandalisé par un projet de réforme des groupes politiques de Véronique Sarselli

    à lire également
    Un "Hub prévention" pour transformer la prise en charge aux Hospices civils de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "A deux on ne fait pas un groupe", Véronique Sarselli défend son projet de réforme des groupes politiques 14:25
    Un "Hub prévention" pour transformer la prise en charge aux Hospices civils de Lyon 13:55
    mairie de villeurbanne
    Villeurbanne commémore les 111 ans du génocide arménien 13:31
    Groupe de personnes Matmut ramassage de déchets
    La Matmut organise une grande collecte de déchets ce samedi 12:59
    voiture police faits-divers
    Refus d’obtempérer à Lyon : un policier blessé après avoir été percuté par un scooter 12:24
    d'heure en heure
    "C'est un modèle" : A Lyon, le groupe scolaire Germaine-Tillion au coeur des enjeux environnementaux 12:06
    banque de savoie
    Résultats historiques pour la Banque de Savoie en 2025 11:45
    2lèves visites
    Des élèves rhodaniens découvrent les coulisses des entreprises du département 11:38
    La Fête Renaissance de retour fin mai dans le Vieux-Lyon 11:11
    La joueuse de l'OL Wendie Renard porte plainte après avoir été victime d'une deepfake 11:05
    Le meilleur flan pâtissier de France est lyonnais 10:25
    Positif au cannabis, un motard lyonnais contrôlé à 154 km/h au lieu de 90 km/h 09:32
    La Lyonnaise Styleto rejoint l’animation de "The Voice Kids" 08:26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut