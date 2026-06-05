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(Photo d’illustration) @WilliamPham

Rhône : un automobiliste décède après avoir percuté un arbre à Quincieux

  • par LR

    • Après avoir percuté un arbre sur une route dangereuse à Quincieux hier, le jeune automobiliste est décédé ce vendredi matin.

    Jeudi 4 juin, un jeune automobiliste d'une vingtaine d'années a percuté un arbre sur la D87, à Quincieux, au nord-ouest de Lyon. Selon les premiers éléments, la victime aurait fait une sortie de route sous une grosse averse, avant de percuter un arbre.

    Transporté à l’hôpital en arrêt cardio-respiratoire, il n’a malheureusement pas survécu à ses blessures et est décédé ce vendredi matin, ont appris nos confrères du Progrès. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

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