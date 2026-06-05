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PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une femme retrouvée morte dans un appartement de la Croix-Rousse

  • par Romain Balme

    • Mercredi 3 juin, une femme a été retrouvée morte à son domicile, situé à la Croix-Rousse. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de sa mort.

    Ses proches n'avaient plus de ses nouvelles. Une femme a été retrouvée morte dans son appartement situé rue René Leynaud à la Croix-Rousse, dans le 1er arrondissement de Lyon, ce mercredi 3 juin. Selon ActuLyon, c'est une proche de cette femme qui a contacté les sapeurs-pompiers du Rhône aux alentours de 18 h 30.

    Pour entrer dans le logement, les soldats du feu ont sorti la grande échelle pour rentrer par une fenêtre laissée ouverte. Selon les premiers éléments, la femme était déjà décédée depuis plusieurs jours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Les investigations sont en cours.

    Lire aussi : Rhône : un automobiliste décède après avoir percuté un arbre à Quincieux

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