Lyon : une piscine éphémère au parc de Gerland pour tout l'été

Jeudi 23 juin, la Ville de Lyon a lancé sa deuxième piscine éphémère en plein coeur du parc de Gerland dans le 7e arrondissement. Découvrez ses horaires et ses tarifs.

L'histoire retiendra que la piscine éphémère de Gerland n'est restée ouverte qu'une heure et demie, le jeudi 23 juin. Le jour de son ouverture, une alerte vigilance orages avait obligé la police municipale a fermé rapidement le site. L'orage étant passé, les Lyonnais peuvent pleinement en profiter jusqu'au 28 août. Cette piscine éphémère se situe au bout de l'allée principale du parc de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon.

Deux bassins pour tout l'été

Sur le même principe que celle du parc de la Tête d'Or l'année dernière, la piscine a été installée par l'entreprise Weeloc, spécialisée dans ces systèmes éphémères. Elle se compose de deux bassins : un pour enfant de 10 mètres de largeur par 10 mètres de longueur et dans 60 centimètres de profondeur et un autre plus grand de 30 mètres par 15 mètres dans 90 centimètres de profondeur. "Ce sont vraiment des bassins de rafraîchissement pour l'été. Ce ne sont pas des bassins sportifs" annonce Julie Nublat-Faure, adjointe au maire déléguée au sport. Les abords des piscines, 2000 m2, ont aussi été aménagés pour rendre le site agréable, avec des parasols et des transats.

La journée divisée en trois temps

Durant les vacances scolaires, les matinées seront réservées aux groupes d'enfants emmenés par les centres de loisirs, ou les jeunes faisant partie du Divertisport. L'après-midi, deux tranches horaires seront proposées : de 12h30 à 15h45 et de 16h15 à 19h30. Sur chaque période, le site pourra accueillir 300 personnes en simultané.

Les tarifs sont les mêmes que dans les autres piscines de la Ville : 3,40€ en plein tarif ; 2,60€ en tarif réduit ; gratuit pour les moins de 6 ans.

Quatre maîtres-nageurs surveillent les deux bassins, sous la direction de Benjamin Cornier. Éducateur territorial des activités physiques et sportives, il est responsable du site éphémère de Gerland. Il faut noter que le petit bassin dispose d'un système de mise à l'eau pour les personnes à mobilité réduite.

Un "one-shot" en attendant la fin des travaux à Gerland

Cette piscine éphémère vient compléter l'offre de piscines ouvertes durant l'été à Lyon. Elle vient aussi en renfort sur ce secteur de la ville car la piscine habituelle de Gerland (au niveau du stade) est fermée depuis un an et en travaux. Ceux-ci devraient être terminés pour la saison estivale 2023. La piscine "pérenne" devrait alors reprendre ses droits.

Avec les piscines de Vaise, Tony-Bertrand, La Duchère, Mermoz et l'éphémère de la Tête d'Or, la Ville dispose de six piscines pour 522 983 habitants au dernier recensement. Soit une piscine pour 87 161 habitants.