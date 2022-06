Betclic Élite : un dernier match et le titre pour l'Asvel ?

Le joueur de Lyon-Villeurbanne, William Howard (à droite), se bat pour le ballon contre Will Thomas de Monaco, lors du match 4 du championnat de France de basket Betclic Élite. Photo de Valery HACHE / AFP.

Ce samedi 25 juin à 20h30, Lyon-Villeurbanne (Asvel) reçoit Monaco, pour le match 5 de la finale du championnat de France de basket Betclic Élite.

L'Astroballe de Villeurbanne accueille le match 5 de la finale du championnat de France de basket entre l'Asvel et Monaco, ce samedi 25 juin à 20h30. Les deux équipes ne peuvent être plus au coude-à-coude : chacune a remporté quatre matches face à l'autre lors de cette saison, toutes compétitions confondues. En cas de victoire, l'Asvel réaliserait un exploit : ce serait son troisième trophée consécutif depuis 2019 (il n'y en avait pas eu en 2020 en raison de la pandémie). En tout, ce serait son quatrième titre en championnat sur les sept dernières saisons.

Avantage Asvel

Si les hommes de TJ Parker ont eu du mal à se projeter dans cette finale (mené 1-0, revenus à 1-1, puis de nouveau menés 2-1), ils semblent avoir pris l'ascendant sur les Monégasques. Au coup de sifflet final mercredi soir dans le match 4, ces derniers accusaient le coup, eux qui n'étaient qu'à une victoire d'un premier titre national. Finalement, tout se jouera ce samedi soir, devant le public villeurbannais.

Un match couperet à l'issue duquel il ne faudra pas avoir de regrets. "On n'a pas pour autant d'avantage psychologique. Ils étaient à deux doigts de faire le Final Four d'Euroligue, ce sont de grands compétiteurs. Il faudra être encore au niveau d'entrée de jeu et les user. À long terme, ils peuvent s'essouffler", indique TJ Parker dans les colonnes de l'Équipe aujourd'hui.

Une longue saison

Si les défenses seront sollicitées sur cette dernière manche, les corps, eux aussi, devront tenir. L'Asvel dispute là son 79e match de la saison et Monaco, le 87e ! Mais les Villeurbannais en ont l'habitude : c'est la troisième fois qu'ils disputent un match 5... et les deux fois, ils l'ont remporté (2016 contre Strasbourg et 2019 contre Monaco) !

À suivre samedi 25 juin à 20h30 sur la chaîne payante BeInSport 1.